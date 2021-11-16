Госдума в первом чтении приняла законопроект о паспортах болельщиков

Государственная дума на пленарном заседании 16 ноября приняла в первом чтении законопроект о введении паспортов для спортивных болельщиков, известных также как FAN ID.



Как сообщает ТАСС, во время заседания заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что введение паспорта болельщика поспособствует повышению посещаемости спортивных соревнований. Он отметил, что на FAN ID будет потрачено более 770 млн рублей.



Ожидается, что во втором чтении законопроекта Минцифры, Минспорта и спортивные лиги внесут свои поправки. Кроме того, будут учтены пожелания болельщиков и владельцев клубов.

