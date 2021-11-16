«Анна Нова», которая уже построила один спорткомплекс — «Нова Арена» — в Муринском парке, пыталась добиться исключения участка, ранее отданного Смольным под вторую очередь спортцентра, из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Ответчиками по иску выступают Заксобрание города и губернатор Петербурга. Представители прокуратуры в суде поддержали позицию защитников парка. Теперь у истца есть месяц на то, чтобы оспорить решение во втором апелляционном суде общей юрисдикции. В противном случае оно вступит в законную силу.
«Фонтанка» рассказывала о победе защитников парка и о том, почему строительный забор до сих пор огораживает участок. Статус ЗНОП 1,8 гектара парка получили еще весной, это означает, что территория общедоступна. Недопуск на нее, например, с помощью забора, не может быть законным. Однако у участка есть обременение в виде договора аренды, который Смольный не спешит расторгать. Более того, в 2020 году, когда победа защитников парка уже вырисовывалась, правительство города продлило «Анне Нове» аренду до августа 2024 года.
Застройщику Муринского парка не удалось «выкосить» зелень со спорного участка
Городской суд Петербурга 16 ноября отказал компании «Анна Нова» в признании недействующим закона о зеленых насаждениях — а именно рекреационного статуса 1,8 га территории Муринского парка. Информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города, а также одна из защитниц парка Марианна Бакан.
«Анна Нова», которая уже построила один спорткомплекс — «Нова Арена» — в Муринском парке, пыталась добиться исключения участка, ранее отданного Смольным под вторую очередь спортцентра, из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Ответчиками по иску выступают Заксобрание города и губернатор Петербурга. Представители прокуратуры в суде поддержали позицию защитников парка. Теперь у истца есть месяц на то, чтобы оспорить решение во втором апелляционном суде общей юрисдикции. В противном случае оно вступит в законную силу.