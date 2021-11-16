Застройщику Муринского парка не удалось «выкосить» зелень со спорного участка

«Анна Нова», которая уже построила один спорткомплекс — «Нова Арена» — в Муринском парке, пыталась добиться исключения участка, ранее отданного Смольным под вторую очередь спортцентра, из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Ответчиками по иску выступают Заксобрание города и губернатор Петербурга. Представители прокуратуры в суде поддержали позицию защитников парка. Теперь у истца есть месяц на то, чтобы оспорить решение во втором апелляционном суде общей юрисдикции. В противном случае оно вступит в законную силу.



«Фонтанка» рассказывала о победе защитников парка и о том, почему строительный забор до сих пор огораживает участок. Статус ЗНОП 1,8 гектара парка получили еще весной, это означает, что территория общедоступна. Недопуск на нее, например, с помощью забора, не может быть законным. Однако у участка есть обременение в виде договора аренды, который Смольный не спешит расторгать. Более того, в 2020 году, когда победа защитников парка уже вырисовывалась, правительство города продлило «Анне Нове» аренду до августа 2024 года.

