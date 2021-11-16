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Застройщику Муринского парка не удалось «выкосить» зелень со спорного участка

Городской суд Петербурга 16 ноября отказал компании «Анна Нова» в признании недействующим закона о зеленых насаждениях — а именно рекреационного статуса 1,8 га территории Муринского парка. Информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города, а также одна из защитниц парка Марианна Бакан.

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«Анна Нова», которая уже построила один спорткомплекс — «Нова Арена» — в Муринском парке, пыталась добиться исключения участка, ранее отданного Смольным под вторую очередь спортцентра, из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Ответчиками по иску выступают Заксобрание города и губернатор Петербурга. Представители прокуратуры в суде поддержали позицию защитников парка. Теперь у истца есть месяц на то, чтобы оспорить решение во втором апелляционном суде общей юрисдикции. В противном случае оно вступит в законную силу.

«Фонтанка» рассказывала о победе защитников парка и о том, почему строительный забор до сих пор огораживает участок. Статус ЗНОП 1,8 гектара парка получили еще весной, это означает, что территория общедоступна. Недопуск на нее, например, с помощью забора, не может быть законным. Однако у участка есть обременение в виде договора аренды, который Смольный не спешит расторгать. Более того, в 2020 году, когда победа защитников парка уже вырисовывалась, правительство города продлило «Анне Нове» аренду до августа 2024 года.

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Комментарии (3)

James Cook
👋🤓
asgard
Вот щас прямо спорткомплекса с QRами не хватает..
265055770
Марианна?
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