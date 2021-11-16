«Бред на четверть». Импортеры жалуются на Роспотребнадзор

автор фото Александр Чиженок / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«О новой практике избыточного контроля Роспотребнадзора за уровнем пестицидов» — так называется обращение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, датированное 8 ноября. Перед этим аналитики Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» пришли к выводу: из 33-х временных санитарных мер, введенных Роспотребнадзором с лета 2013 года до лета 2021-го, 18 основаны на внутренних критериях Роспотребнадзора, 8 носят избыточный характер и лишь 7 являются следствием реально выявленных нарушений. Количество задержанных в связи с этими мерами контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург и в Усть-Луге составляет примерно 20 000 в месяц.



Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян просит министра Решетникова об одном: избавьте импортеров от Роспотребнадзора и доверьте контроль ввозимых овощей и фруктов Россельхознадзору. Причина незамысловата — у первого лабораторий мало и они далеко от портов, у второго — наоборот, плюс годами отлаженный механизм. Беспокойство началось в конце октября, когда Роспотребнадзор выпустил два письма, согласно которым содержащие пестициды продукты требуют дополнительного контроля. По мнению Данилова-Данильяна, светлая идея не учла фактической пропускной способности портов и их взаимного расположения с лабораториями ведомства. Чтобы провести дополнительную проверку лимонов и мандаринов, прибывших в порт Новороссийск, требуется 5 рабочих дней — лаборатория в Краснодаре. Для прибывших туда же перца и гранатов 7 — лаборатория в Москве. Самой острой политик называет ситуацию в петербургском порту, где 20 % прибывающих бананов портятся в ожидании дополнительной проверки в московской лаборатории. Для бананов точка отсчета — нарушение герметичности упаковки, в которой они перевозятся под давлением инертного газа.

«Давно уже существует перечень обязательных мер санитарного и карантинного контроля, исполнение которого таможенные органы постоянно обеспечивают. Но Роспотребнадзор дополнительно активизировался по более чем 30 позициям в режиме временного контроля. Это огромный объем. В петербургском порту, например, он приводит к явлениям, о которых давно забыли, — многие терминалы выстраивают теперь очереди для подлежащих проверке контейнеров. Объем подконтрольных грузов сегодня — примерно 20 тысяч контейнеров в месяц в портах Петербурга и Усть-Луги. У меня политика Роспотребнадзора вызывает ассоциацию с бестолковым рыбаком, который думает, будто чем шире у него сеть, тем больше вероятность, что в неё что-нибудь попадет, но забывает узнать, как и куда следует её забрасывать. Например, они теперь проверяют все бананы из Эквадора — основного их поставщика. Только этого достаточно, чтобы создать коллапс в порту…» — говорит генеральный директор ООО «Бюро таможенных экспертов «САВ» Алексей Швец (бывший начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления).

Похожую ситуацию «Фонтанка» описывала в связи с задержками в петербургском порту партий риса и орехов — начало действовать июньское постановление правительства о дополнительном контроле безопасности зерна, который доверили ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Раньше с этим благополучно, по мнению импортеров, справлялись сотрудники фитосанитарной службы Россельхознадзора в портах. Но эта пертурбация не вышла из лабиринтов Россельхознадзора — «Центр оценки» его же ведомство. Происходящее с товарами, дополнительной проверки которых собственными силами потребовал Роспотребнадзор, гораздо масштабнее. За период с лета 2013 года по август 2021-го Роспотребнадзор 33 раза вводил дополнительные меры санитарного контроля в отношении ввозимых в Россию товаров. В 19 случаях введены «временные санитарные меры и ограничения» в отношении определенных видов продукции, в 14 — введено так называемое «усиление контроля». В первом перечне алкоголь, кондитерская и молочная продукция, сыры, соки, овощные и рыбные консервы, древесно-стружечные плиты, моющие средства, сухофрукты, лаймы, папайя и даже женские прокладки. Во втором — мясные и рыбные продукты, быстрорастворимая лапша, грибы, овощи, рапсовое масло, переработанные овощи и фрукты, а также бананы и яблоки «Ред Делишес».



«Временные санитарные меры и ограничения» отличаются от «усиленного контроля» процедурными моментами внутри самого Роспотребнадзора. С точки зрения импортеров разницы нет — в обоих случаях таможенники отправляют подпадающие под них товары на дополнительный санитарный контроль. Эксперты проанализировали дополнительные требования Роспотребнадзора за последние 8 лет и разделили их на 3 категории: основанные на внутренних критериях ведомства, обоснованные реальными нарушениями и избыточные. Первую категорию участники рынка называют политической. Выяснилось, что в 55 % случаев (18 из 33-х) дополнительные запреты касаются товаров из стран, с которыми у России складываются, скажем так, не очень добрососедские отношения. Роспотребнадзор ввёл «временные санитарные меры и ограничения» в отношении всего алкоголя и всех овощных консервов из Молдовы в сентябре 2013 года и в июле 2014-го соответственно. В 2013 году в стране произошел правительственный кризис, в котором некоторые аналитики усмотрели след российских спецслужб.

С февраля 2014 года Роспотребнадзор стал подвергать «временным санитарным мерам и ограничениям» кондитерские изделия, молочные продукты, сыры, соки, овощные и рыбные консервы, алкоголь, древесно-стружечные плиты, моющие средства, обои и женские прокладки из Украины. Как раз 20 февраля 2014 года считается датой начала присоединения Крыма к России. В феврале 2015 года в этот перечень добавились польские сыры, а летом 2015-го — польские же шпроты и все рыбные консервы из Латвии. Как раз тогда посол России в Латвии Александр Вешняков заявил : «Отношения Латвии и России находятся в глубочайшем кризисе». Про отношения России с Польшей такое можно сказать все последние десятилетия. Второй перечень товаров, подлежащих «усилению контроля», имеет ту же тенденцию. В августе 2013 года в него попали мясные продукты, свежие и консервированные овощи, растительные масла, алкоголь, детское питание, одежда и даже детские игрушки из Украины, в декабре 2014-го список пополнила украинская пищевая соль.

В сентябре 2020 года Роспотребнадзор счел необходимым подвергнуть «усиленному контролю» всю ввозимую в Россию из Турции обувь. За пару месяцев до того случились боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, Турция поддержала Азербайджан, что не совпало с политическими интересами Москвы. О пристальном внимании Роспотребнадзора к турецким мандаринам «Фонтанка» писала в начале ноября. По мнению аналитиков «Гермеса», оставшиеся 45 % санкций Роспотребнадзора примерно в равных долях делятся на обоснованные реальными нарушениями ( 21 % , 7 ограничений из 33-х) и избыточные (24 % , 8 ограничений из 33-х). Участники рынка называют последние между собой «бредовыми». Самый яркий пример — папайя и все содержащие её продукты. В октябре 2019 года таким пунктом пополнился перечень товаров, в отношении которых введены «временные санитарные меры и ограничения». В марте 2020-го он попал в перечень «усиленного контроля». Такая «популярность» означает тотальный контроль всех поставок фрукта в Россию. «В этом есть что-то абсурдное. В таможне отлично зарекомендовала себя система управления рисками, когда ввозимые товары подвергаются выборочной проверке или точечной, когда есть нарушения у конкретного производителя. Я бы поняла, если бы Роспотребнадзор в течение нескольких месяцев проверял партии папайи от попавшегося на нарушении поставщика, но проверять его 25 раз, а заодно вообще всю ввозимую в страну папайю всегда — ненормально», — говорит ведущий эксперт-консультант учебного центра «Компас ВЭД» Ирина Голованова.

В список «бредовых» аналитики «Гермеса» включили также требования тотального контроля товаров из Японии — речь идет о радиационном контроле, который и так стабильно присутствует на всех пунктах таможенного досмотра. Туда же эксперты относят требование по усиленному контролю шампиньонов, ввозимых в Россию из всех стран мира через Беларусь, — только потому, что в нескольких партиях обнаружились нарушения маркировки. Лев Годованник P. S. На момент публикации статьи в петербургском управлении Роспотребнадзора и в пресс-службе Минэкономразвития на редакционные запросы не отреагировали. В «Деловой России» сообщили, что на данный момент реакции на их обращение из Минэкономразвития не было.