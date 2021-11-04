Пришли за мандаринами. Санкции против турецких экспортеров грозят ростом цен на главный новогодний фрукт

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Когда они запрещали турецкие помидоры, мы молчали. Когда дело дошло до лимонов — тоже. Но мандарины — это буквально удар под дых.

Абхазия со своими низкими ценами тут не поможет — у нее очень маленькие объемы поставок. Снабдить Россию мандаринами она могла лишь в условиях советского дефицита, когда их брали в виде лакомства исключительно на Новый год и выдавали детям поштучно. Нынешние юные поколения, привыкшие к изобилию, такого понять не смогут.

Пока что речь идет лишь об одном, правда, довольно крупном производителе из Турции, но логика государственной машины заставляет бизнес и бывалых граждан ожидать худшего. К тому же, Ропотребнадзор теперь будет более тщательно досматривать турецкие мандарины, а такая мера не шла на пользу еще ни одному импортному товару. Да и слишком свежи воспоминания о том, как продуктовое эмбарго становится внешнеполитическим аргументом Кремля, ударяя не только по вероятному врагу, но и по кошелькам и столам россиян.



Даже тем, кто понимает и разделяет позицию государства о вредителях во фруктах и о продуктовом эмбарго против недружелюбных нам стран, надо будет как-то смотреть своим детям в глаза на новогодних праздниках, а значит, придется брать дорожающие мандарины из Марокко и Пакистана.

Судя по таможенной статистике, в прошлом году 49% объема всех мандаринов (а также примкнувших к ним климентинов, танжеринов и сатсума) приехало в Россию из Турции. Если не брать Грузию и Абхазию, которые обеспечили лишь 9% нашей страсти к ароматным долькам из детства, то именно в Турции в 2020 году были самые низкие цены: 0,64 доллара за кило против, например, 0,76 и 0,72 долларов из Марокко и Пакистана соответственно. Другие различимые в статистике страны — Египет (по 0,8 доллара), а также ЮАР, Перу и Аргентина (все дороже доллара за килограмм) обеспечили лишь 15% нашего рынка.



В этом году данные пока есть лишь по начало сентября. И уже видны заметные проблемы: мандарины дорожают — в среднем на 4,5%. По той же Турции рост составил 5%, а самое неприятное творится с Абхазией. Рост цен по ней составил сразу 26%. К тому же, если в прошлом году доля абхазских мандаринов на нашем рынке составляла 6%, то сейчас данные статистики показывают куда более скромные 2%. Впрочем, оно и понятно — абхазы стремительно теряют свое главное преимущество — цену. Если год назад их товар был ровно вдвое дешевле турецких (а в таможенной цене учтены и расходы на транспорт и стоимость таможенных процедур, зато нет перевозки по России и наценок дистрибуторов и магазинов), то сейчас разница стала меньше.



Петербургские дистрибуторы опасаются: если запрет будет расширяться на других производителей или на все турецкие мандарины (как это было с турецкими томатами в 2016–2018 гг.), плохо придется всем.

«Даже с учётом объёма марокканских клементинов (которые идут под отдельным кодом ТН ВЭД) — каждый второй мандарин, попадающий на новогодний стол российской семьи, родом из Турции. Заместить выпадение такого объёма другим странам будет не под силу при всём желании — а значит цены на мандарины вполне могут вырасти на 300%-400%, как это было с лимонами в апреле 2020 года (тогда Турция сама ограничила экспорт этого фрукта). Не очень верится, что Роспотребнадзор готовит такой новогодний «подарок» россиянам — ведь мандарины традиционно пользуются повышенным спросом в период новогодних праздников, — рассказывает Эльчин Ахмедов, владелец оптовой торговой фирмы ООО «Айбарус», специализирующейся на овощах и фруктах. — Тем не менее, уже сейчас все турецкие фрукты попадают под усиленный карантинный фитосанитарный контроль на таможенных терминалах, что влечёт за собой задержки поставок и дополнительные расходы на демередж и аренду складов временного хранения. Это вкупе с существенным ростом расходов на морскую логистику (на фоне ковидных нарушений логистических цепей) не может не сказаться на розничной цене мандаринов — мы ожидаем, что цены в декабре будут на 30%-50% выше, чем год назад».



«Рост цен из-за сокращения предложения, конечно, будет — так работают законы рынка. Однако мы не ожидаем очень большого дефицита — мандаринов хватит всем, — успокаивает покупателей Ашот Эфендиев, владелец петербургской сети фруктовых лавок. — Пока что хватает уже ввезенных запасов, а ближе к Новому году бизнес должен будет нарастить поставки мандаринов из Марокко. К тому же, уже пошел новый урожай из Абхазии и Грузии. Можно прогнозировать, что всплеск цен все же будет, но после 20–25 декабря цены должны пойти вниз».

Но вот беда, дешевые мандарины из Абхазии в этом году не уродились. По данным местного минсельхоза, урожай в этом году будет чуть ли не вдвое ниже прошлогоднего, всего 27–30 тысяч тонн. Даже если весь этот объем придет на российский рынок, он позволит обеспечит лишь около 5%, и о замещении 237 тысяч тонн турецких мандаринов говорить не приходится даже в теории.

Куда больше надежд на страны, в которых выращивание цитрусовых подкрепляется не только подходящим климатом, но и хорошо развитой инфраструктурой по переработке, хранению и транспортировке. Инвестиции в них — это миллиарды долларов, которых ни у Абхазии, ни даже у Грузии пока нет. Настоящие лидеры мирового рынка — это Италия и Испания (все вместе страны Евросоюза производят 3,4 млн тонн мандаринов в год, но из-за продовольственного эмбарго, введенного правительством России еще в 2014 году, их к нам нельзя везти), Марокко (1,2 млн тонн), Турция (1,5 млн). США и Япония в прошлом году собрали примерно по 880 тыс. тонн, за ними следуют Южная Корея, ЮАР, Аргентина и Австралия, подсчитали этим летом в Департаменте сельского хозяйства США. Однако по-настоящему огромной индустрия мандаринов оказывается в Китае — 23 млн тонн за прошлый год. Правда, на экспорт они практически не идут — все съедают сами китайцы, лишь немного делясь с Филиппинами, Таиландом и Вьетнамом.



Таким образом, чем восполнить запрещенные теперь мандарины из Турции, в мире действительно есть. Весь вопрос в том, по какой цене смежные рынки будут готовы переправлять потоки с традиционных маршрутов в Россию. Кроме того, напоминают участники фруктового рынка Петербурга, никто не отменял и такой традиционный канал импорта товаров из-под эмбарго как Белоруссию.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

