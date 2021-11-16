FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

На Софийской ограничено движение из-за ДТП с участием автобуса, самосвала и легковушки

0
Печать

В Купчино произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Информация об этом появилась 16 ноября в сообществе «Признавашки» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, в ДТП также попали Hyundai и самосвал. Переднюю часть легковушки изрядно «помяло», незначительно пострадал и общественный транспорт.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили в компании-перевозчике «Питеравто», в аварию попал автобус маршрута № 330. По предварительной информации, он отъехал от остановки и перестраивался. Автобус пропустила легковушка. Ехавший следом грузовик, не притормозив, врезался в Huyndai. Автомобиль откинуло на автобус. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

«Фонтанка» писала, что на юге Петербурга сегодня особенно много ДТП. Одна из причин тому — гололедица.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний