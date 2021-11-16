На Софийской ограничено движение из-за ДТП с участием автобуса, самосвала и легковушки

В Купчино произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Информация об этом появилась 16 ноября в сообществе «Признавашки» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, в ДТП также попали Hyundai и самосвал. Переднюю часть легковушки изрядно «помяло», незначительно пострадал и общественный транспорт.
Как сообщили в компании-перевозчике «Питеравто», в аварию попал автобус маршрута № 330. По предварительной информации, он отъехал от остановки и перестраивался. Автобус пропустила легковушка. Ехавший следом грузовик, не притормозив, врезался в Huyndai. Автомобиль откинуло на автобус. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com
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