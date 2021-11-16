После статьи «Фонтанки» в Петербурге возбудили уголовное дело о тяжелом ДТП с ребенком

О деле по статье 264 УК, «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД Петербурга и области.



«Еще на прошлой неделе возбудили», — уточнили в пресс-службе.

Адвокат Юрий Баринов сообщил «Фонтанке», что потерпевших не уведомляли.

Расследованием занимается полицейское следствие. Свой интерес к аварии проявил глава смежного ведомства — председатель СКР. Бастрыкин ждет от своих подчиненных «доклада о ситуации», следует из опубликованного 16 ноября релиза. Каким образом начальник петербургского СК Голомбиевский получит доступ к материалам полиции, чтобы отчитаться перед шефом, не уточняется. В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что дело в комитет Бастрыкина пока не передавали.