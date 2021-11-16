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После статьи «Фонтанки» в Петербурге возбудили уголовное дело о тяжелом ДТП с ребенком

Публикация «Фонтанки» о сбитой во дворе дома восьмилетней девочке и сбежавшем из России водителе получила продолжение. Почти три месяца бездействия полиция конвертировала в оперативное возбуждение уголовного дела.

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О деле по статье 264 УК, «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД Петербурга и области.

«Еще на прошлой неделе возбудили», — уточнили в пресс-службе.

Адвокат Юрий Баринов сообщил «Фонтанке», что потерпевших не уведомляли.

Расследованием занимается полицейское следствие. Свой интерес к аварии проявил глава смежного ведомства — председатель СКР. Бастрыкин ждет от своих подчиненных «доклада о ситуации», следует из опубликованного 16 ноября релиза. Каким образом начальник петербургского СК Голомбиевский получит доступ к материалам полиции, чтобы отчитаться перед шефом, не уточняется. В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что дело в комитет Бастрыкина пока не передавали.

Фото: скриншот видео
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Днем 18 августа во дворе дома на улице Софьи Ковалевской в Петербурге курьер Улукбек Ысмайылов автомобилем сбил второклассницу. Даша получила компрессионный перелом семи позвонков. Полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП (причинение легкого и среднего вреда), хотя Дашин диагноз был известен сразу. Ысмайылов успел снять машину с регистрационного учета и уехать из России.

Фото: скриншот видео

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Комментарии (15)

260569221
Не понял, в в чем проблема?
Снял с учёта и что??
mary@
Необходимо привлекать к ответственности водителей, паркующихся возле пешеходных переходов и выходов с детских площадок. Из-за их машин происходят такие аварии. Вина курьера тоже есть, он явно превышал скорость, разрешенную во дворах, но отвечать должны они оба.
Ivan Topor
Да ничего, он вернётся скоро. А может, и снова уже здесь. Под другой фамилией и с другим паспортом, правда. Так что если только случайно на чем-то другом попадется...
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