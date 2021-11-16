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Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря

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С начала зимы Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Власти РФ разрешат полеты в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину с 1 декабря. Из Москвы в Дакку самолеты будут летать дважды в неделю, а в Улан-Батор — три раза за семь дней. Также в Улан-Батор еженедельно будет по одному рейсу из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска.

Добраться из Москвы в Рио-де-Жанейро можно будет два раза в неделю, как и в Сан-Хосе. Такое же число полетов будет и из российской столицы в Буэнос-Айрес. С 1 декабря также будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

Помимо этого, как писала «Фонтанка», с 12 декабря возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки.

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