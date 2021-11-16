Детскую площадку в центре Петербурга подвинули с трубы. Обошлось без суда

Спустя полгода после публикации «Фонтанки» жителей Почтамтской улицы обезопасили от потенциального разлива кипятка под ногами детей и их родителей. К 16 ноября, как сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», игровой комплекс во дворе дома 23 передвинут в безопасную зону. Далеко переезжать не пришлось, возле дома нашлось другое место для детских игр.

В итоге муниципалы, район, прокуратура и теплоэнергетики договорились без вмешательства суда, хотя иск уже был подан. Владельцы трубы уверяли, что в 2017 году, когда площадку поставили над трубой с кипятком, с ними ее размещение не согласовывали, хотя это предусмотрено законом. Выдававший разрешение комитет по градостроительству уточнял, что дал добро на основе имеющихся у них схем, теплосетей на них не было.



В городе множество объектов, которые оказались расположены в охранных зонах теплосетей. Это касается не только детских площадок, но и контейнерных площадок, парковок, а также расположенных в подвалах жилых домов хостелов и саун.

