Суд в Петербурге прекратил дело об избиении врача из-за отказа в вакцинации

Невский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении офицера Борисова, который затеял драку с педиатром в детской поликлинике № 33 . Об этом 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Потерпевший доктор Бранченко попросил суд прекратить дело, так как они с Борисовым помирились, нападавший извинился, загладил вред и возместил ущерб.



«Фонтанка» подробно писала о конфликте в детской поликлинике, спровоцированном отказом в получении прививки «Пентаксим». Педиатр отказался вакцинировать малыша, с которым пришла жена Борисова, так как ему не делали до этого ни БЦЖ, ни пробы Манту и не вакцинировали от гепатита В. Позже в больницу приехал отец семейства и при пациентах после спора начал распускать руки. После инцидента полиция возбудила дело по статьям о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

