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Суд в Петербурге прекратил дело об избиении врача из-за отказа в вакцинации

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Невский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении офицера Борисова, который затеял драку с педиатром в детской поликлинике № 33. Об этом 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потерпевший доктор Бранченко попросил суд прекратить дело, так как они с Борисовым помирились, нападавший извинился, загладил вред и возместил ущерб.

«Фонтанка» подробно писала о конфликте в детской поликлинике, спровоцированном отказом в получении прививки «Пентаксим». Педиатр отказался вакцинировать малыша, с которым пришла жена Борисова, так как ему не делали до этого ни БЦЖ, ни пробы Манту и не вакцинировали от гепатита В. Позже в больницу приехал отец семейства и при пациентах после спора начал распускать руки. После инцидента полиция возбудила дело по статьям о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

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Комментарии (3)

Local
На крик души "Поставь укол!" он стал шутить,
На мой удар он закричал:"Кончай дурить!"
Я чуть замешкался-я был обижен,зол,
Джеб!Хук! И он упал,а я ушёл.
07A
Постравматический синдром, офицер Борисов не привык к отказам родственников, техники и подчиненных! Вся рота с разбитыми рожами, но зато в ногу!
Suricata
вот зачем с таким примиряться? Ждём следующего более жёсткого "поступка" от "офицера".
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