Коммуникативный промах. Жаждавший общения петербуржец расстрелял воздух и получил реальный срок

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 ноября, виновным в уголовном хулиганстве признан Владимир Здобнов. Январской ночью перед Днём студентов он расстреливал воздух из травматического Grand Power Т12-F на проспекте Луначарского, 84. 21-летний фигурант объяснил, что палил рядом с двумя прохожими, у которых сначала просил сигареты, а потом общения.

Калининский райсуд Петербурга обеспечил компанией стрелка из травматического пистолета, который нетипично сообщил о нехватке общения. Ближайшие два года искать друзей ему предстоит в колонии.

Мужчины попались некомпанейские, заводить знакомство не пожелали. По словам Здобнова, он оскорбился, вернулся с пистолетом, который как раз недавно нашёл, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны, несмотря на просьбы остановиться.



«С. рассказал, что давал Здобнову сигареты несколько раз, потом ему надоело, и он попросил фигуранта не мешать. Здобнов обиделся и убежал, выкрикивая при этом, что он еще всем себя покажет», — приводят в пресс-службе показания одного из потерпевших.



Хулиганство — не первое обвинение для молодого петербуржца. В 2019 году он вывел из строя бригаду медиков, попадался также на имущественных преступлениях — всего восемь судимостей, последнее наказание условное.



За стрельбу Здобнов извинился. Он молодой отец, помогает матери, бабушке и оставшейся без матери несовершеннолетней двоюродной сестре. Суд назначил ему 2 года и 2 месяца в колонии общего режима. При этом семь месяцев — это неотбытое условное наказание, которое фигуранту заменили реальным сроком.

