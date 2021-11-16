Велосипедиста с ножницами, оставившего будущую акушерку с голыми руками, задержали в центре Петербурга

Полиция Центрального района по горячим следам задержала мужчину, который, угрожая ножницами, отнял у 17-летней ценности.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 ноября, на 27-летнего бывшего курьера сотрудники уголовного розыска вышли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого нашли в съемной квартире на Миллионной улице, 29.
По версии следствия, около семи вечера 14 ноября он, двигаясь на велосипеде по Вознесенской набережной, увидел девушку, которая шла в одиночестве. Мужчина якобы остановился, чтобы спросить дорогу, а потом повалил учащуюся Акушерского колледжа на асфальт. Под угрозой ножниц он заставил её отдать ему мобильный телефон, а также часы и два браслета с рук.
Всё это сотрудники нашли в личных вещах задержанного.
Несмотря на уверения мужчины, что на разбой он пошел впервые, полицейские уверены, что жертв таких налетов может быть больше.
Если Вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону 573–48–80.