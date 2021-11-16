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Велосипедиста с ножницами, оставившего будущую акушерку с голыми руками, задержали в центре Петербурга

Подозреваемого в разбойном нападении на учащуюся задержали на Миллионной улице

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Полиция Центрального района по горячим следам задержала мужчину, который, угрожая ножницами, отнял у 17-летней ценности.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 ноября, на 27-летнего бывшего курьера сотрудники уголовного розыска вышли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого нашли в съемной квартире на Миллионной улице, 29.

По версии следствия, около семи вечера 14 ноября он, двигаясь на велосипеде по Вознесенской набережной, увидел девушку, которая шла в одиночестве. Мужчина якобы остановился, чтобы спросить дорогу, а потом повалил учащуюся Акушерского колледжа на асфальт. Под угрозой ножниц он заставил её отдать ему мобильный телефон, а также часы и два браслета с рук.

Всё это сотрудники нашли в личных вещах задержанного.

Несмотря на уверения мужчины, что на разбой он пошел впервые, полицейские уверены, что жертв таких налетов может быть больше.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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Если Вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону 573–48–80.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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