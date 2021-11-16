Велосипедиста с ножницами, оставившего будущую акушерку с голыми руками, задержали в центре Петербурга

Полиция Центрального района по горячим следам задержала мужчину, который, угрожая ножницами, отнял у 17-летней ценности.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 ноября, на 27-летнего бывшего курьера сотрудники уголовного розыска вышли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого нашли в съемной квартире на Миллионной улице, 29.



По версии следствия, около семи вечера 14 ноября он, двигаясь на велосипеде по Вознесенской набережной, увидел девушку, которая шла в одиночестве. Мужчина якобы остановился, чтобы спросить дорогу, а потом повалил учащуюся Акушерского колледжа на асфальт. Под угрозой ножниц он заставил её отдать ему мобильный телефон, а также часы и два браслета с рук.

