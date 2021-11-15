Велосипедист с ножницами оставил будущую акушерку в центре города с голыми руками

У детского дома творчества в центре Петербурга после наступления темноты учащаяся колледжа стала жертвой нападения велосипедиста.
Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, в полицию Центрального района накануне около половины восьмого обратилась 17-летняя учащаяся 2-го курса Акушерского колледжа. По предварительной информации, она сообщила, что в районе семи вечера на нее у дома 24 по Воскресенской набережной напал мужчина, который подъехал на велосипеде. Он под угрозой ножниц отнял у девушки мобильный телефон, а потом заставил снять с рук часы, и два браслета.
Своего обидчика девушка описала, как черного человека — одетого в темные куртку, штаны и шапку, с рюкзаком.
Ориентировки на злоумышленника направлены все нарядам полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.