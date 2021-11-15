FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +3
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Велосипедист с ножницами оставил будущую акушерку в центре города с голыми руками

17-летнюю обобрал на Воскресенской набережной велосипедист с ножницами

0
Печать

У детского дома творчества в центре Петербурга после наступления темноты учащаяся колледжа стала жертвой нападения велосипедиста.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, в полицию Центрального района накануне около половины восьмого обратилась 17-летняя учащаяся 2-го курса Акушерского колледжа. По предварительной информации, она сообщила, что в районе семи вечера на нее у дома 24 по Воскресенской набережной напал мужчина, который подъехал на велосипеде. Он под угрозой ножниц отнял у девушки мобильный телефон, а потом заставил снять с рук часы, и два браслета.

Своего обидчика девушка описала, как черного человека — одетого в темные куртку, штаны и шапку, с рюкзаком.

Ориентировки на злоумышленника направлены все нарядам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний