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Еда, прокладки, маникюр и ипотека. Екатеринбурженка пожаловалась на бывшего парня, решившего отсудить у нее деньги «за все»

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Фитнес-тренер из Екатеринбурга пожаловалась на бывшего парня, который после расставания решил отсудить у нее деньги «за все». Мужчина заявил, что средства, учитывая платежи за ипотеку, давал в долг, написала Наталья 15 ноября в Instagram.

«Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня. Договорились платить вместе. После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня ВСЕ (включая маникюр, еду, прокладки и так далее)!» — возмутилась девушка.

По ее словам, мужчина заявил, что жилье было общим, а он тоже вкладывал деньги, поэтому и хочет их вернуть. Как следует из фотографии заявления, он собирается взыскать с экс-возлюбленной почти 600 тысяч рублей.

«Готовлюсь к суду, пойду завтра за кредитом, адвокаты нынче дорого стоят», — резюмирует тренер.

«Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржец отсудил у бывшей девушки почти миллион рублей за подаренную машину. Мужчина признался, что его любовь еще не угасла, но иск все равно подал.

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Комментарии (8)

posvol
Ну и мужики пошли - нищеброды мелочные((( Отвратительно.
monch
Все. Правильно. Сделал.
iigaza
Встречный иск за интимные услуги.
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