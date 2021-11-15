Еда, прокладки, маникюр и ипотека. Екатеринбурженка пожаловалась на бывшего парня, решившего отсудить у нее деньги «за все»

Фитнес-тренер из Екатеринбурга пожаловалась на бывшего парня, который после расставания решил отсудить у нее деньги «за все». Мужчина заявил, что средства, учитывая платежи за ипотеку, давал в долг, написала Наталья 15 ноября в Instagram.



«Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня. Договорились платить вместе. После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня ВСЕ (включая маникюр, еду, прокладки и так далее)!» — возмутилась девушка.

