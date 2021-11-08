Разлюбила — верни подарок. Петербуржец через суд вернул деньги за купленную машину для подруги

Истец просил обязать ответчицу вернуть потраченные им 963 760 рублей на покупку автомобиля, а также проценты по кредиту, инфляционные потери. Машина «Лада Ларгус» была куплена два года назад. Договор был заключен с Мороковой, однако деньги вносил Белоусов.

Московский районный суд 8 ноября вынес постановление по исковому заявлению Игоря Белоусова к бывшей возлюбленной Надежде Мороковой об обязании возместить денежные средства. Объединённая пресс-служба судов Петербурга на данном примере показала, как не стоит девушкам принимать подарки и как обезопасить себя.

Женщина первоначально утверждала, что платила за автомобиль сама, но доказать это не смогла. Затем она заявила, что сумма была ей подарена Белоусовым. Суд указал, что подарить вещь безвозмездно в собственность можно и устно, но «для опровержения презумпции добросовестности лица, обратившегося в суд, другая сторона должна представить суду соответствующие доказательства». Их у Мороковой не нашлось.



Просьба Белоусова считать внесенные им деньги оплатой за Морокову в заявлении из автосалона не свидетельствует о безвозмездности передачи. Пресс-служба судов указывает, что некоторое время стороны состояли в романтических отношениях. Более того, истец признался, что любовь с его стороны еще не угасла.



Суд взыскал с Мороковой в пользу Белоусова 963 760 рублей в счет неосновательного обогащения, расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 838 рублей, в остальной части иска отказал.

