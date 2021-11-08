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Разлюбила — верни подарок. Петербуржец через суд вернул деньги за купленную машину для подруги

Петербуржец отсудил у подруги деньги за подаренную машину

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Московский районный суд 8 ноября вынес постановление по исковому заявлению Игоря Белоусова к бывшей возлюбленной Надежде Мороковой об обязании возместить денежные средства. Объединённая пресс-служба судов Петербурга на данном примере показала, как не стоит девушкам принимать подарки и как обезопасить себя.

Истец просил обязать ответчицу вернуть потраченные им 963 760 рублей на покупку автомобиля, а также проценты по кредиту, инфляционные потери. Машина «Лада Ларгус» была куплена два года назад. Договор был заключен с Мороковой, однако деньги вносил Белоусов.

Женщина первоначально утверждала, что платила за автомобиль сама, но доказать это не смогла. Затем она заявила, что сумма была ей подарена Белоусовым. Суд указал, что подарить вещь безвозмездно в собственность можно и устно, но «для опровержения презумпции добросовестности лица, обратившегося в суд, другая сторона должна представить суду соответствующие доказательства». Их у Мороковой не нашлось.

Просьба Белоусова считать внесенные им деньги оплатой за Морокову в заявлении из автосалона не свидетельствует о безвозмездности передачи. Пресс-служба судов указывает, что некоторое время стороны состояли в романтических отношениях. Более того, истец признался, что любовь с его стороны еще не угасла.

Суд взыскал с Мороковой в пользу Белоусова 963 760 рублей в счет неосновательного обогащения, расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 838 рублей, в остальной части иска отказал.

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Комментарии (12)

266601528
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данн.ый момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
f0ntan
Эту схему судам надо использовать и при разделе ипотечной квартиры при разводе. Независимо от того, на кого она оформлялась при покупке, отдавать ее тому супругу, кто фактически погашал ипотечный кредит со своего счета (карты). Если платили оба - могут разделить квартиру в долевую собственность пропорционально своему объему платежей в банк за эту квартиру
336days
Красавец!
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