В России будут штрафовать за нарушения ПДД, заснятые специальным приложением

Россиян могут начать штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные на фото и видео в специальном мобильном приложении. Это следует из поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.
«Завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся: установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — говорится в тексте.
Сделать это необходимо до 1 июня 2022 года.
Напомним, в этом году в Петербурге реализуют масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Летом в городе установили 240 новых комплексов контроля скорости, затем еще 40 комплексов появились на перекрестках. С начала года они заметили почти 6,5 миллионов нарушений — почти на 2 миллиона больше, чем за весь прошлый год.