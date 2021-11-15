В России будут штрафовать за нарушения ПДД, заснятые специальным приложением

Россиян могут начать штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные на фото и видео в специальном мобильном приложении. Это следует из поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.



«Завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся: установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — говорится в тексте.

