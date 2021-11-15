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В России будут штрафовать за нарушения ПДД, заснятые специальным приложением

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Россиян могут начать штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные на фото и видео в специальном мобильном приложении. Это следует из поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

«Завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся: установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — говорится в тексте.

Сделать это необходимо до 1 июня 2022 года.

Напомним, в этом году в Петербурге реализуют масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Летом в городе установили 240 новых комплексов контроля скорости, затем еще 40 комплексов появились на перекрестках. С начала года они заметили почти 6,5 миллионов нарушений — почти на 2 миллиона больше, чем за весь прошлый год.

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Комментарии (22)

А13579
А пешегадов штрафовать будут?
DMaster
Боярского тоже будут штрафовать? Или кто его оштрафует, он же памятник?
rt7421656
у водятлов на букву М по всей стране сейчас кое что затрещало))
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