«В 16 часов все заработало. Сбои были связаны с работой на сайте госуслуг», – сообщили «Фонтанке» в комздраве 15 ноября.
Петербуржцы пять дней подряд жаловались на проблемы с доступом в личные кабинеты и нестабильную работу сервиса.
В Петербурге починили главный способ записи на вакцинацию
Городской медицинский сервис «Здоровье петербуржца», через который в том числе записываются на вакцинацию от коронавируса, удалось вернуть в строй, отчитались в комитете по здравоохранению.
«В 16 часов все заработало. Сбои были связаны с работой на сайте госуслуг», – сообщили «Фонтанке» в комздраве 15 ноября.
Петербуржцы пять дней подряд жаловались на проблемы с доступом в личные кабинеты и нестабильную работу сервиса.
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