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В Петербурге починили главный способ записи на вакцинацию

Городской медицинский сервис «Здоровье петербуржца», через который в том числе записываются на вакцинацию от коронавируса, удалось вернуть в строй, отчитались в комитете по здравоохранению.

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«В 16 часов все заработало. Сбои были связаны с работой на сайте госуслуг», – сообщили «Фонтанке» в комздраве 15 ноября.

Петербуржцы пять дней подряд жаловались на проблемы с доступом в личные кабинеты и нестабильную работу сервиса.

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Комментарии (1)

Valer_Kulik
И как быстро нынче можно попасть на прививку?
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