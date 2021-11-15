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Беглов заявил о риске нового подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ситуация с COVID-19 в Петербурге непростая и есть риск нового подъема заболеваемости, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Роспотребнадзор регистрирует в среднем порядка 3 000 заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется», — сказал 15 ноября Беглов в традиционном радиообращении.

По его словам, помочь победить ковид и обезопасить людей от тяжелого течения заболевания может только вакцинация.

«В Петербурге уже привито порядка 2 млн горожан. Но этого недостаточно. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку», — отметил губернатор.

В то же время в Москве заболеваемость и госпитализация значительно снизились. Это положительный результат нерабочих дней, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

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Комментарии (14)

VKuser478659207
бесстыжее трепло
Владислав Терехин
Прививать во время эпидемической вспышки нельзя.
Во-первых, потому, что в течение, как минимум, трёх недель после вакцинации организм _более_ уязвим к инфекциям, это будет сопровождаться _подъёмом_ заболеваемости. Сравните с тем, что мы имеем прямо на наших глазах; сравните также и с тем, что в течение этих недель заболевающие привитые просто не включаются в статистику привитых. Очень удобная статистика. (И это, кстати, свидетельствует о том, что те, кто это с нами делает, ЗНАЮТ, что будет подъём заболеваемости.)
Во-вторых, потому, что вакцинация — это эволюционное давление на вирус. Под действием которого он видоизменяется. Сравните с разгулом "вариантов", который мы имеем.
2. Советские опыты на морских свинках показывали, что после каждой ревакцинации иммунный ответ был _слабее_. И довольно скоро наступали морфологические изменения в лимфоузлах.
Nerevar
Беглову пора выметаться из Петербурга. От его политики один вред городу.
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