Беглов заявил о риске нового подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Роспотребнадзор регистрирует в среднем порядка 3 000 заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется», — сказал 15 ноября Беглов в традиционном радиообращении.

По его словам, помочь победить ковид и обезопасить людей от тяжелого течения заболевания может только вакцинация.



«В Петербурге уже привито порядка 2 млн горожан. Но этого недостаточно. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку», — отметил губернатор.

