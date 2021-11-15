Собянин заявил о значительном падении заболеваемости в Москве

Заболеваемость и госпитализация в Москве значительно снизились. Это положительный результат нерабочих дней, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«Подвели итоги прошедшей недели. Выявляемость ковидных больных снизилась на 23%, число госпитализированных — на 19%. Значительное снижение по городу фиксируется вторую неделю, и это, конечно, радует. Спасибо тем, кто поддержал нерабочие дни, своевременно вакцинировался и соблюдает масочный режим. Все вместе это дает положительный результат», — резюмировал 15 ноября Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
Как писала «Фонтанка», нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. По данным ресурса «Стопкоронавирус.РФ», за это время в столице количество новых случаев начало снижаться.