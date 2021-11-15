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Собянин заявил о значительном падении заболеваемости в Москве

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Заболеваемость и госпитализация в Москве значительно снизились. Это положительный результат нерабочих дней, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Подвели итоги прошедшей недели. Выявляемость ковидных больных снизилась на 23%, число госпитализированных — на 19%. Значительное снижение по городу фиксируется вторую неделю, и это, конечно, радует. Спасибо тем, кто поддержал нерабочие дни, своевременно вакцинировался и соблюдает масочный режим. Все вместе это дает положительный результат», — резюмировал 15 ноября Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Как писала «Фонтанка», нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. По данным ресурса «Стопкоронавирус.РФ», за это время в столице количество новых случаев начало снижаться.

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Комментарии (8)

Аппаратчик мокрой классификации
Вот что неделя нерабочих дней животворящая делает! Тут уже не может быть никаких "после не значит вследствие"! :))
260870021
Ну ничего. В Мск же нет QR и ограничений в общепите. Сейчас всем Питером дружно приедем в вольную Москву гулять до утра в барах, исправим статистику.
Grotesk
в новый год закрываем всех по домам на пару недель и хана этому вирусу...
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