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Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве реально снижается, нерабочие дни сыграли серьезную роль

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В Москве заметили снижение заболеваемости коронавирусом после нерабочих дней. Об этом 12 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим по этой неделе, что реально снижается заболеваемость [коронавирусом в Москве]. <...> У нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось, это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 1».

Нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. По данным ресурса «Стопкоронавирус», за это время в столице количество новых случаев начало снижаться. Если 6 ноября говорилось о 6 880 заболевших за сутки, то 7-го уже о 4 975, 8-го — о 4 982, 9-го — о 5 287, 10-го — о 3 927. При этом, по данным на 11 ноября, суточное число заболевших снова достигло 6 240, а 12-го — снизилось до 5 183.

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Комментарии (5)

260870021
А в Спб рост при тех же ограничениях и выходных. Выводы?
Guest1234
В Москве еще перед ноябрьскими было видно, что снижение начинается.
Но не лизнуть нельзя. :-)
266197170
Выходные тут ни при чём. В Эстонии не было выходной недели, а заболеваемость тоже стала заметно снижаться.
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