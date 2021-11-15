Росприроднадзор: Причину массовой гибели рыбы в Дудергофском канале не стоит искать в реке

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО осмотрели Дудергофку после сообщений о заморе рыбы в одноименном канале. Накануне на поверхности воды в районе пересечения улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе очевидцы заметили массовое скопление мертвых позвоночных.



«Река осмотрена от проспекта Народного Ополчения до места впадения в Дудергофский канал в районе Петергофского шоссе. На всем протяжении реки вода была естественного природного цвета, без запаха. Мертвой рыбы в водном объекте и по его берегам не обнаружено. В месте впадения реки в канал наблюдается пена естественного происхождения, образовавшаяся в результате перепада», — гласит запись пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора, опубликованная 15 ноября.

