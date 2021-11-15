Росприроднадзор: Причину массовой гибели рыбы в Дудергофском канале не стоит искать в реке

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО осмотрели Дудергофку после сообщений о заморе рыбы в одноименном канале. Накануне на поверхности воды в районе пересечения улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе очевидцы заметили массовое скопление мертвых позвоночных.
«Река осмотрена от проспекта Народного Ополчения до места впадения в Дудергофский канал в районе Петергофского шоссе. На всем протяжении реки вода была естественного природного цвета, без запаха. Мертвой рыбы в водном объекте и по его берегам не обнаружено. В месте впадения реки в канал наблюдается пена естественного происхождения, образовавшаяся в результате перепада», — гласит запись пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора, опубликованная 15 ноября.
Река Дудергофка, отметили в ведомстве, не является причиной замора рыбы в канале. Между тем во время осмотра специалисты замечали погибших позвоночных практически на всем протяжении канала. На его акватории также была видна маслянистая пленка.
Росприроднадзор по СЗФО
«Фонтанка» писала, что обитатели водоемов косяком всплыли к поверхности воды в Дудергофском канале. В комитете по природопользованию Смольного добавили, что в месте впадения реки в канал присутствуют следы белой пены, ощущается слабый запах.