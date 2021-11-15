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Минобороны РФ опубликовало список сведений, которые относятся к служебной тайне

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Министерство обороны России опубликовало проект приказа об утверждении перечня сведений, которые относятся к служебной тайне. Соответствующий документ появился 15 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приложению к документу, в список вошли 813 пунктов.

К обнародованному перечню относятся в том числе сведения, «раскрывающие особенности организации и осуществления образовательной, или методической, или научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны государства, не отнесенные к сведениям, подлежащим засекречиванию».

Сведения, «раскрывающие принадлежность личного состава органов военного управления, воинских частей и организаций к категории ветеранов боевых действий (информация об их участии в боевых действиях или выполнении специальных задач)».

Сведения, «раскрывающие состояние аварийности и безопасности полетов авиации вооруженных сил»;

Сведения, «раскрывающие штатную численность личного состава на военное время, мобилизационную потребность или укомплектованность воинских должностей (должностей гражданского персонала) личным составом по мобилизации, не отнесенные к сведениям, подлежащим засекречиванию».

Сведения, «раскрывающие информацию о реализации Минобороны России функций государственного заказчика государственного оборонного заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре вооружений и военной техники и материальных средств для обеспечения нужд вооруженных сил, а также по закупке Минобороны России товаров, работ, услуг».

Сведения, «о государственных контрактах, документах-основаниях для их оплаты, раскрывающие информацию о производителях (поставщиках) вооружений и военной техники».

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет пяти силовым ведомствам проводить закупки в закрытом порядке. С 1 января в перечень войдут Росгвардия, Федеральная служба охраны, Минобороны, Федеральная службы безопасности и Службы внешней разведки.

В августе 2020 года Минобороны предложило засекретить практически всю информацию об оборонной сфере. Исключение предлагалось сделать для сведений о нарушении прав и свобод человека, чрезвычайных ситуациях и для информации о загрязнении окружающей среды.

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Комментарии (5)

260650801
Сведения, «раскрывающие состояние аварийности...

Это, да. Это надо скрывать всеми силами!
SlawaPiter
Половая и гендерная принадлежности в первой пятерке...
Денеб
Куда идет король — большой секрет.
А мы всегда идем ему вослед,
Величество должны мы уберечь
От всяческих ему не нужных встреч.
Ох, рано встает охрана!
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