Минобороны РФ опубликовало список сведений, которые относятся к служебной тайне

К обнародованному перечню относятся в том числе сведения, «раскрывающие особенности организации и осуществления образовательной, или методической, или научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны государства, не отнесенные к сведениям, подлежащим засекречиванию».

Согласно приложению к документу, в список вошли 813 пунктов.

Министерство обороны России опубликовало проект приказа об утверждении перечня сведений, которые относятся к служебной тайне. Соответствующий документ появился 15 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.

Сведения, «раскрывающие принадлежность личного состава органов военного управления, воинских частей и организаций к категории ветеранов боевых действий (информация об их участии в боевых действиях или выполнении специальных задач)».



Сведения, «раскрывающие состояние аварийности и безопасности полетов авиации вооруженных сил»;



Сведения, «раскрывающие штатную численность личного состава на военное время, мобилизационную потребность или укомплектованность воинских должностей (должностей гражданского персонала) личным составом по мобилизации, не отнесенные к сведениям, подлежащим засекречиванию».



Сведения, «раскрывающие информацию о реализации Минобороны России функций государственного заказчика государственного оборонного заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре вооружений и военной техники и материальных средств для обеспечения нужд вооруженных сил, а также по закупке Минобороны России товаров, работ, услуг».



Сведения, «о государственных контрактах, документах-основаниях для их оплаты, раскрывающие информацию о производителях (поставщиках) вооружений и военной техники».

