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Мишустин утвердил обновленные правила по засекречиванию данных, содержащих гостайну

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих гостайну, к разным степеням секретности. Текст постановления опубликован 2 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

К сведениям особой важности относятся сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в одной или нескольких из указанных областей. Совершенно секретными признаются сведения из этих же сфер, которые грозят ущербом интересам государственного органа или отрасли экономики России. К секретным относятся все другие сведения, составляющие государственную тайну.

В предыдущей редакции правил был прописан порядок составления корпорациями и госорганами перечней данных, которые следует засекретить. Также из новой версии исключен пункт о том, что руководители органов госвласти, Роскосмоса и Росатома, имеющие право относить данные к гостайне, разрабатывают перечень и несут персональную ответственность за принятые в этом отношении решения.

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Комментарии (12)

Денеб
Кому чего, а гэбухе лишь бы всё засекретить сверху донизу..... Так воровать легче.....
Денеб
Куда идет король — большой секрет.
А мы всегда идем ему вослед,
Величество должны мы уберечь
От всяческих ему не нужных встреч...
(С)
ProstoZloy
Судя по всему, максимальным "ущербом интересам государственного органа" является обнародование сведений о космических доходах, дворцах в странах "вероятного противника" и прочем имуществе лиц, чья деятельность с этим органом связна.
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