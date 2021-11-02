Мишустин утвердил обновленные правила по засекречиванию данных, содержащих гостайну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих гостайну, к разным степеням секретности. Текст постановления опубликован 2 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
К сведениям особой важности относятся сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в одной или нескольких из указанных областей. Совершенно секретными признаются сведения из этих же сфер, которые грозят ущербом интересам государственного органа или отрасли экономики России. К секретным относятся все другие сведения, составляющие государственную тайну.
В предыдущей редакции правил был прописан порядок составления корпорациями и госорганами перечней данных, которые следует засекретить. Также из новой версии исключен пункт о том, что руководители органов госвласти, Роскосмоса и Росатома, имеющие право относить данные к гостайне, разрабатывают перечень и несут персональную ответственность за принятые в этом отношении решения.