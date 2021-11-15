Каждой школе России по флагу за миллиард. Правительство закладывает траты на флагштоки и триколоры

«Пока предлагается оставить [миллиард на флаги] на резерве до распределения», — сказала заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляя правительственные поправки в бюджет.

Один миллиард рублей на установку в каждой российской школе флагштока для государственного флага РФ предлагает зарезервировать в федеральном бюджете на 2022–2024 годы правительство страны. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете внёс кабинет министров 15 ноября, сообщает «Интерфакс» .

Отвечая на уточняющий вопрос депутата от Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой о том, что именно входит в сумму в 1 млрд рублей по этой поправке, представитель Минфина пояснила, что деньги пойдут на изготовление, поставку и установку флагштоков и флагов РФ на каждую школу в стране.



Идея каждое утро торжественно поднимать флаг Российской Федерации в учебных заведениях страны была поддержана президентом Владимиром Путиным 25 августа 2021 года. Её высказал один из воспитателей лагеря «Артек» Вячеслав Антипов на встрече главы государства с представителями общественности.



«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить вещи формального характера. Совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — заявил 25 августа Владимир Путин, отметив, что финансирование проекта должно быть осуществлено за счет государственного бюджета.



В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова в тот же день сообщила, что законодательство об образовании «поощряет» такую церемонию. 30 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что практику поднятия государственного флага в школах РФ его ведомство намерено начать внедрять уже с нового учебного года.

