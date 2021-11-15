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Каждой школе России по флагу за миллиард. Правительство закладывает траты на флагштоки и триколоры

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Один миллиард рублей на установку в каждой российской школе флагштока для государственного флага РФ предлагает зарезервировать в федеральном бюджете на 2022–2024 годы правительство страны. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете внёс кабинет министров 15 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Пока предлагается оставить [миллиард на флаги] на резерве до распределения», — сказала заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляя правительственные поправки в бюджет.

Фото: скриншот / duma.gov.ru
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Отвечая на уточняющий вопрос депутата от Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой о том, что именно входит в сумму в 1 млрд рублей по этой поправке, представитель Минфина пояснила, что деньги пойдут на изготовление, поставку и установку флагштоков и флагов РФ на каждую школу в стране.

Идея каждое утро торжественно поднимать флаг Российской Федерации в учебных заведениях страны была поддержана президентом Владимиром Путиным 25 августа 2021 года. Её высказал один из воспитателей лагеря «Артек» Вячеслав Антипов на встрече главы государства с представителями общественности.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить вещи формального характера. Совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — заявил 25 августа Владимир Путин, отметив, что финансирование проекта должно быть осуществлено за счет государственного бюджета.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова в тот же день сообщила, что законодательство об образовании «поощряет» такую церемонию. 30 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что практику поднятия государственного флага в школах РФ его ведомство намерено начать внедрять уже с нового учебного года.

Фото: скриншот / duma.gov.ru

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Комментарии (12)

SlawaPiter
Если в РФ завизжали про патриотизм значит опять где то что то украли или готовятся...
DimDimych
Вспоминаю пионер-лагерь еще в СССР, где каждое утро на линейке флаг поднимали, это не вызвало никаких эмоций, вообще - ни положительных, ни отрицательных, просто спать хотелось. В спортивном лагере было лучше, никаких флагов и утренняя 3-х километровая пробежка сон сбивала на раз.
O-o!
Спорим, и зарезервируют, и обязательно потратят!
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