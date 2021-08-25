В российских школах могут начать поднимать флаг. Путину идея понравилась

Президент РФ благосклонно воспринял предложение воспитателя детского лагеря «Артек» каждое утро поднимать государственный флаг в учебных заведениях.
«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить вещи формального характера. Совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — заявил 25 августа Владимир Путин.
О традиции поднимать флаг в детском лагере «Артек» президенту рассказали во время его общения с учителями и учениками. Воспитатель Вячеслав Антипов предложил распространить эту практику и на школы. Путин заметил, что такая традиция есть во многих странах мира.
Глава государства полагает, что финансирование проекта должно быть осуществлено за счет государственного бюджета.