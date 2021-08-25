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В российских школах могут начать поднимать флаг. Путину идея понравилась

Путин поддержал идею поднятия российского флага в школах РФ

Президент РФ благосклонно воспринял предложение воспитателя детского лагеря «Артек» каждое утро поднимать государственный флаг в учебных заведениях.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить вещи формального характера. Совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — заявил 25 августа Владимир Путин.

О традиции поднимать флаг в детском лагере «Артек» президенту рассказали во время его общения с учителями и учениками. Воспитатель Вячеслав Антипов предложил распространить эту практику и на школы. Путин заметил, что такая традиция есть во многих странах мира.

Глава государства полагает, что финансирование проекта должно быть осуществлено за счет государственного бюджета.

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Комментарии (26)

f0ntan
Какой-то идиот предложил Путину эту идею? Какой может быть патриотизм, если на всех олимпиадах и международных соревнованиях нет этих флага, гимна и мелодии? Вот когда они вернутся на олимпиады и международные соревнования и там будут выступать российские спортсмены, а не какие-то рокеры, тогда патриотизм вернется
Demian_energo
флагами, маршами и гимнами патриотизм не поднимешь, неужели за свои 50-70 лет жизни товарищи этого не поняли, вроде взрослые люди. Может в 30-х и 40 - вых и работало (в германии и ссср) , но сейчас это не прокатит
Igor_VS
Эти ребята наверху решили, что построили ГДР.Вове там нравилось. На беду рухнула стеночка. Так что надо строить более устойчивые конструкции, чем ГДРовские.
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