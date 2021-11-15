В Якутии судья, пристав и эфэсбэшник попались на незаконной охоте на северных оленей

В Якутии возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на особо охраняемой территории в Нюрбинском районе. В ходе рейда были пойманы пять человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха 15 ноября, у охотников изъяли 12 туш дикого северного оленя. Кроме того, была обнаружена база охотников.
По данным издания «Якутск вечерний», добычей браконьеров также стала одна тушка соболя. Журналисты выяснили, что задержанные — председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов.
«Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Дело возбудили по второй части 258-й статьи УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо крупного ущерба).
Ранее сообщалось, что в конце октября под Саратовом был задержан депутат Госдумы Валерий Рашкин. В багажнике автомобиля, в котором ехал парламентарий, был обнаружен убитый лось. Сам Рашкин говорил, что животное нашли уже мёртвым и везли его сдавать. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.