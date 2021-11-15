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В Якутии судья, пристав и эфэсбэшник попались на незаконной охоте на северных оленей

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В Якутии возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на особо охраняемой территории в Нюрбинском районе. В ходе рейда были пойманы пять человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха 15 ноября, у охотников изъяли 12 туш дикого северного оленя. Кроме того, была обнаружена база охотников.

По данным издания «Якутск вечерний», добычей браконьеров также стала одна тушка соболя. Журналисты выяснили, что задержанные — председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов.

«Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Дело возбудили по второй части 258-й статьи УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо крупного ущерба).

Ранее сообщалось, что в конце октября под Саратовом был задержан депутат Госдумы Валерий Рашкин. В багажнике автомобиля, в котором ехал парламентарий, был обнаружен убитый лось. Сам Рашкин говорил, что животное нашли уже мёртвым и везли его сдавать. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

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Комментарии (8)

07A
Ну они то ответят, снимут погоны и вылетят с должностей! Но ваш любимец Рашкин останется на своей работе и не будет наказан, потому что он за Леху! Определитесь, вы за лосей, или за хомячков?
Dimitry Antonov
Если вспомнить, что коммунист Рашкин рассказывал о найденном мертвом лосе и его перевозке для сдачи в полицию, то какие сказки придумают судья, пристав и эфэсбэшник?
Настаёт время удивительных историй...
Igor_VS
В комплекте не хватает мента и прокурора. Сбежали. Ловят.
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