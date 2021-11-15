В Якутии судья, пристав и эфэсбэшник попались на незаконной охоте на северных оленей

В Якутии возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на особо охраняемой территории в Нюрбинском районе. В ходе рейда были пойманы пять человек.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха 15 ноября, у охотников изъяли 12 туш дикого северного оленя. Кроме того, была обнаружена база охотников.



По данным издания «Якутск вечерний», добычей браконьеров также стала одна тушка соболя. Журналисты выяснили, что задержанные — председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов.

