Росстат обещает показать первые результаты переписи населения в январе 2022 года

Первые результаты Всероссийской переписи населения будут представлены в январе 2022 года. Об этом 15 ноября заявил глава Росстата Павел Малков.
«Раньше на подведение итогов переписи уходило 3–4 года, сейчас всего год. В декабре мы завершаем перепись на труднодоступных территориях. В январе уже, в конце января, покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 2022 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Первый этап переписи завершился в ночь на 15 ноября. На втором этапе предстоят обработка и оценка данных.
Ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в переписи приняли участие более 99% россиян. Руководитель ведомства Малков позже уточнил, что это был назван процент исполнения плана.