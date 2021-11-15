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Росстат обещает показать первые результаты переписи населения в январе 2022 года

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Первые результаты Всероссийской переписи населения будут представлены в январе 2022 года. Об этом 15 ноября заявил глава Росстата Павел Малков.

«Раньше на подведение итогов переписи уходило 3–4 года, сейчас всего год. В декабре мы завершаем перепись на труднодоступных территориях. В январе уже, в конце января, покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 2022 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Первый этап переписи завершился в ночь на 15 ноября. На втором этапе предстоят обработка и оценка данных.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в переписи приняли участие более 99% россиян. Руководитель ведомства Малков позже уточнил, что это был назван процент исполнения плана.

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Комментарии (1)

Yelda
В результате отрицательного роста население страны выросло на несколько миллионов человек? Клоуны. 25% населения прошли перепись (по соц.опросам), остальные 75% голосуют за путина, как вы понимаете.
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