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Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета в России и призвал губернаторов контролировать вакцинацию

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России достиг 49%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», — цитирует 15 ноября заявление Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID РИА Новости.

В связи с этим он обратился ко всем главам регионов.

«Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане», — сказал глава кабмина.

Как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор впервые за два месяца заметил снижение заболеваемости COVID-19 в России.

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Комментарии (3)

266456205
А Мишустин сам кололся?
Malyshev73
сегодня опротестовали в суде постановление Беглова)) по вакцинации. Это самоуправство. Официальное решение суда выйдет на днях.
Mimic
Что-то это очень странное, потому что коллективный иммунитет - это качественная характеристика. Либо он есть, либо его нет.
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