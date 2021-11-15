Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета в России и призвал губернаторов контролировать вакцинацию

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России достиг 49%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», — цитирует 15 ноября заявление Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID РИА Новости.



В связи с этим он обратился ко всем главам регионов.



«Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане», — сказал глава кабмина.

