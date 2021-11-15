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Роспотребнадзор: В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

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Роспотребнадзор заметил снижение заболеваемости коронавирусом в стране впервые за два месяца. Об этом 15 ноября заявила глава ведомства Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — сказала она.

По словам Поповой, это стало возможным благодаря принятым в стране мерам, в том числе введению нерабочих дней.

Она добавила, что в целом по стране заболеваемость снизилась на 2%. А в Москве — на 23%.

В России за последние сутки выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 9 109 094.

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Комментарии (2)

Suricata
Ну так холодно стало. Все правильно.
А скажут, что прививка работает)
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