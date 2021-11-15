Роспотребнадзор: В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

Роспотребнадзор заметил снижение заболеваемости коронавирусом в стране впервые за два месяца. Об этом 15 ноября заявила глава ведомства Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.
«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — сказала она.
По словам Поповой, это стало возможным благодаря принятым в стране мерам, в том числе введению нерабочих дней.
Она добавила, что в целом по стране заболеваемость снизилась на 2%. А в Москве — на 23%.
В России за последние сутки выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 9 109 094.