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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге впервые за несколько дней упала ниже 3000

За прошедшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Накануне их было 38 823. Об этом 15 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику за прошедший день внесла Москва с 3 789 заразившимися. Петербург остается на второй строчке с 2 968 (накануне 3 144), а прошедшие 4 дня этот показатель держался выше 3 000.

С начала пандемии в стране выявили 9 109 094 случая COVID-19, из которых 754 717 в Петербурге.

Кроме того, за сутки летальную статистику пополнили 1 211 смертей, из которых 77 в Петербурге. Всего пандемия забрала 256 597 человек, из которых 25 109 в Петербурге.

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Комментарии (12)

VKuser203216
У Вас не работает часть мозга, поэтому объяснять в 10001 раз бесполезно почему. Только самые крутые меры помогут оживить эту часть Вашего мозга. Только палкой-вакцинатором, только палкой. Иначе никак. Погибнем иначе все и Вы тоже. В ближайшее время смертность будет охренительной.
AndrewBarsik
Если прививка от ковида действительном помогает, то почему привитые так боятся непривитых?
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