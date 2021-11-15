Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику за прошедший день внесла Москва с
С начала пандемии в стране выявили
Кроме того, за сутки летальную статистику пополнили
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге впервые за несколько дней упала ниже 3000
За прошедшие сутки в России выявили
Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику за прошедший день внесла Москва с
С начала пандемии в стране выявили
Кроме того, за сутки летальную статистику пополнили
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