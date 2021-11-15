Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге впервые за несколько дней упала ниже 3000

Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику за прошедший день внесла Москва с 3 789 заразившимися. Петербург остается на второй строчке с 2 968 (накануне 3 144) , а прошедшие 4 дня этот показатель держался выше 3 000.



С начала пандемии в стране выявили 9 109 094 случая COVID-19, из которых 754 717 в Петербурге.