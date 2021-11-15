Полноценное движение по Большой Конюшенной откроется к утру среды

Аварийные бригады ГУП «Водоканал» закончат работы по устранению дефекта на трубе у дома 5 по Большой Конюшенной сегодня вечером.



Как сообщили «Фонтанке» 15 ноября в пресс-службе предприятия, окончание строительно-монтажных работ на магистрали в 315 миллиметров диаметром запланировано к 20:00. После этого на участке будут производиться обратная засыпка котлована и первичное восстановление благоустройства под восстановление брусчатки. Работы должны закончить к 9 утра 16 ноября.



А окончательное восстановление дорожного покрытия, которым должны будут после этого заняться дорожные службы, запланировано к 9 утра 17 ноября.

