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Полноценное движение по Большой Конюшенной откроется к утру среды

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Аварийные бригады ГУП «Водоканал» закончат работы по устранению дефекта на трубе у дома 5 по Большой Конюшенной сегодня вечером.

Как сообщили «Фонтанке» 15 ноября в пресс-службе предприятия, окончание строительно-монтажных работ на магистрали в 315 миллиметров диаметром запланировано к 20:00. После этого на участке будут производиться обратная засыпка котлована и первичное восстановление благоустройства под восстановление брусчатки. Работы должны закончить к 9 утра 16 ноября.

А окончательное восстановление дорожного покрытия, которым должны будут после этого заняться дорожные службы, запланировано к 9 утра 17 ноября.

Как писала «Фонтанка», течь на трубе с холодной водой у дома 5 по Большой Конюшенной улице обнаружили в ночь на 13 ноября. Перебои с получением холодного водоснабжения испытывали жильцы и заведения в 13 домах по указанной улице до вечера 13-го. Потом воду подключили через временную систему. Для движения был закрыт участок от Конюшенной площади до дома 13.

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