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Движение на Большой Конюшенной третий день ограничено машинами Водоканала и шлангами с водой

Движение по Большой Конюшенной улице от площади до дома 13 закрыто третий день

Аварийные бригады Водоканала третий день устраняют последствия аварии на трубе на Большой Конюшенной улице.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщили «Фонтанке» 15 ноября в пресс-службе ГУПа, до сих пор действуют ограничения для движения транспорта на части улицы. Когда закончатся работы по ликвидации дефекта, пока неизвестно.

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Лужу холодной воды обнаружили в районе дома 5 в ночь на 13 ноября. Дала течь труба диаметром 315 миллиметров. Для работы прибывших на место специалистов движение на участке от Конюшенной площади до дома 13 по Большой Конюшенной улице было перекрыто.

В течение дня жители 13 домов и заведений, которые работают на указанном участке, испытывали неудобства из-за перебоев с водой. На Конюшенной площади был установлен прицеп-цистерна с питьевой водой.

А дома к ночи запитали по системе временного водоснабжения. Как рассказывает корреспондент «Фонтанки» с места, к подвалам домов ведут шланги, по которым, судя по всему, и подается в помещения вода.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

168205322
Они по всему городу носятся. На гражданке часто можно видеть машины водоканала и людей в белых комбезах.
polinmole
Ну вот, сейчас они починят, и начнут заливать никому не нужный каток на Конюшенной площади. И опять движение и жизнь в этом районе превратится в кошмар и нервотрепку.
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