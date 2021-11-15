Движение на Большой Конюшенной третий день ограничено машинами Водоканала и шлангами с водой

Как сообщили «Фонтанке» 15 ноября в пресс-службе ГУПа, до сих пор действуют ограничения для движения транспорта на части улицы. Когда закончатся работы по ликвидации дефекта, пока неизвестно.

Лужу холодной воды обнаружили в районе дома 5 в ночь на 13 ноября. Дала течь труба диаметром 315 миллиметров. Для работы прибывших на место специалистов движение на участке от Конюшенной площади до дома 13 по Большой Конюшенной улице было перекрыто.



В течение дня жители 13 домов и заведений, которые работают на указанном участке, испытывали неудобства из-за перебоев с водой. На Конюшенной площади был установлен прицеп-цистерна с питьевой водой.

