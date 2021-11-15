Сотрудника ГИБДД, подозреваемого в стрельбе по супруге в Горелово, задержали под Лугой

Как сообщает 15 ноября 47news, коллеги задержали Маркова на трассе в Лужском районе.



В ГУ МВД уточнили, что мужчина сбежал с места стрельбы на автомобиле «Шкода Кодиак».

«При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе, на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан», — сообщили в главке.

Как писала «Фонтанка», конфликт у инспектора с супругой, с которой он находится в состоянии развода, произошел сегодня около полудня. До этого мужчина забрал из школы их 9-летнего сына и отвез к бабушке. Туда же приехала и мать ребенка. У супругов произошел конфликт на лестничной площадке, в ходе которого мужчина, по предварительной информации, несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета. С ранениями в области головы женщину госпитализировали.