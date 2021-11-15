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Сотрудника ГИБДД, подозреваемого в стрельбе по супруге в Горелово, задержали под Лугой

Инспектора ДПС Сергея Маркова задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД на трассе в Ленобласти.

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Как сообщает 15 ноября 47news, коллеги задержали Маркова на трассе в Лужском районе.

В ГУ МВД уточнили, что мужчина сбежал с места стрельбы на автомобиле «Шкода Кодиак».

«При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе, на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан», — сообщили в главке.

Как писала «Фонтанка», конфликт у инспектора с супругой, с которой он находится в состоянии развода, произошел сегодня около полудня. До этого мужчина забрал из школы их 9-летнего сына и отвез к бабушке. Туда же приехала и мать ребенка. У супругов произошел конфликт на лестничной площадке, в ходе которого мужчина, по предварительной информации, несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета. С ранениями в области головы женщину госпитализировали.

«По факту инцидента с участием сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заверили в ГУ МВД.

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Комментарии (5)

ДуремарСПб.
Так оружие у нас и носит всякий сброд.Нормальному психически человеку не придет в голову погоны в России добровольно одеть.Служить ворам немного чести.
hal9000
Сейчас дофига всяких семейных психологов...за небольшую плату занимаются всей этой ерундой ..зачем эта вся свистопляска со стрельбой битьём посуды качанием прав..и прочими разборками в итальянском стиле..?!21 век на дворе
dedmoroz_5e4d8827384c2
ха-ха-ха, скорее, решил в отпуске "скрыться" от коллег и адвокатов жены, либо на даче, либо на рыбалке))
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