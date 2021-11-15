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Полицейский на юге Петербурга стрелял по жене. Женщина в больнице

В Горелово жена сотрудника полиции сообщила о том, что муж стрелял в нее из травматического пистолета

Сотрудник ГИБДД Красносельского района подозревается в стрельбе по жене, с которой разводится.

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Как сообщает 15 ноября издание 47news, около полудня в полицию поступило сообщение о том, что в Горелово на улице Коммунаров женщина в крови. Сотрудникам, приехавшим на вызов, она сообщила, что в нее стрелял супруг — их коллега из ГИБДД района.

Пострадавшая также сообщила, что с мужем находится в состоянии развода и конфликтного обсуждения того, с кем останется их общий 9-летний сын. Его супруг забрал утром с уроков и увез к маме.

По предварительной информации, женщина бросилась к дому свекрови, где на лестничной клетке столкнулась с мужем. В ходе ссоры он якобы вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в женщину.

Пострадавшую увезли в больницу, где врачи зафиксировали у нее ранения в области брови и челюсти, а также гематомы в области тела.

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Комментарии (12)

Nothing
"по жене" ))))
инкогнитто
Вообщем я за гаера...
Но. суды по ребенку и покушению на убийство не за него будут, к сожалению... Надо притянуть состояние аффекта.
260683881
А,что у нас все такие психи в ГИБДД?Вообще то у него ещё и табельное есть,это так,если поразмышлять.
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