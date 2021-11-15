Полицейский на юге Петербурга стрелял по жене. Женщина в больнице

Как сообщает 15 ноября издание 47news, около полудня в полицию поступило сообщение о том, что в Горелово на улице Коммунаров женщина в крови. Сотрудникам, приехавшим на вызов, она сообщила, что в нее стрелял супруг — их коллега из ГИБДД района.



Пострадавшая также сообщила, что с мужем находится в состоянии развода и конфликтного обсуждения того, с кем останется их общий 9-летний сын. Его супруг забрал утром с уроков и увез к маме.



По предварительной информации, женщина бросилась к дому свекрови, где на лестничной клетке столкнулась с мужем. В ходе ссоры он якобы вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в женщину.

