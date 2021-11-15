Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет «Спутник Лайт»

Сербия проводит процедуру регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом гласит сообщение пресс-службы министра инноваций и технологического развития страны Ненада Поповича по итогам его встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Дубае.
«Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербии, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину», — гласит заявление пресс-службы, приведенное ТАСС 15 ноября.
Помимо прочего, министры обсудили ряд двусторонних проектов, связанных с инфраструктурой и энергетикой. Они будут утверждены на высочайшем уровне во время визита президента Сербии Александра Вучича в Москву, который состоится 25 ноября.
«Фонтанка» писала, что 4 июня президенты России и Сербии дали старт производству российской вакцины «Спутник V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».