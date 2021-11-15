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Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет «Спутник Лайт»

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Сербия проводит процедуру регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом гласит сообщение пресс-службы министра инноваций и технологического развития страны Ненада Поповича по итогам его встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Дубае.

«Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербии, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину», — гласит заявление пресс-службы, приведенное ТАСС 15 ноября.

Помимо прочего, министры обсудили ряд двусторонних проектов, связанных с инфраструктурой и энергетикой. Они будут утверждены на высочайшем уровне во время визита президента Сербии Александра Вучича в Москву, который состоится 25 ноября.

«Фонтанка» писала, что 4 июня президенты России и Сербии дали старт производству российской вакцины «Спутник V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

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Комментарии (4)

261847251
А как же Сан-Марино?
Летом же все уши прожужжали, что там всё население поголовно вакцинировано Спутником и там третьей волны не было.

В сентябре, вон, в Венгрии закончились поставленные ранее 2млн доз Спутника.
DimDimych
очень дешевый газ хочица.
260741301
То есть, наконец-то, признались, что Россия - не Европа. Опа!
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