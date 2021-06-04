Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

Президенты России и Сербии дали официальный старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.
Речь идет о первой фазе производства — расфасовке. Она будет происходить в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии по видеосвязи. Александр Вучич даже заговорил по такому поводу по-русски: «Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», — сказал он.
Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович подчеркнула, что Сербия стала первой страной в Европе, где началось производство российской вакцины.