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БФК не поддержал ни одну парламентскую поправку к закону о бюджете на 2022 год. «Добро» дали только губернатору

Комитет ЗкСа поддержал только одну поправку к проекту бюджета Петербурга

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Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания отказался поддержать все поправки к проекту бюджета на следующие три года, которые подали парламентские фракции, передает корреспондент «Фонтанки» с заседания БФК 15 ноября.

Всего к проекту бюджета на 2022 и плановые 2023, 2024 годы было подано 18 поправок, из них 17 — от депутатов и парламентских фракций и одна от губернатора. Поправка главы города — единственная, которую ЗакСу рекомендовал принять профильный бюджетно-финансовый комитет.

Рекомендованные к отклонению поправки подали фракции «Яблока», КПРФ и «Справедливой России — За правду!». Они касались субсидирования городского фонда капремонта, грантов для СМИ, увеличения выплат на детей от 3 до 7 лет, компенсации родителям за непредоставление ребенку места в детских садах, увеличение «экологических» расходов, поддержки негосударственных театров и социально ориентированных НКО.

В рамках поправки градоначальника доходы в 2022 году должны возрасти с 874,4 до 890,8 млрд рублей. Расходы — с 918,1 до 971 млрд рублей, а дефицит бюджета — с 43,7 до 80,7 млрд рублей.

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Комментарии (1)

Einmerck
То, что просили фракции понятно и одобряется. То, что просит губернатор не понятно.
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