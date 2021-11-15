БФК не поддержал ни одну парламентскую поправку к закону о бюджете на 2022 год. «Добро» дали только губернатору

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания отказался поддержать все поправки к проекту бюджета на следующие три года, которые подали парламентские фракции, передает корреспондент «Фонтанки» с заседания БФК 15 ноября.



Всего к проекту бюджета на 2022 и плановые 2023, 2024 годы было подано 18 поправок, из них 17 — от депутатов и парламентских фракций и одна от губернатора. Поправка главы города — единственная, которую ЗакСу рекомендовал принять профильный бюджетно-финансовый комитет.



Рекомендованные к отклонению поправки подали фракции «Яблока», КПРФ и «Справедливой России — За правду!». Они касались субсидирования городского фонда капремонта, грантов для СМИ, увеличения выплат на детей от 3 до 7 лет, компенсации родителям за непредоставление ребенку места в детских садах, увеличение «экологических» расходов, поддержки негосударственных театров и социально ориентированных НКО.

