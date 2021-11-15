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Ученые изучили древние фекалии богатых израильтян и нашли причину человеческих страданий

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Палеопаразитолог из Израиля исследовал образцы древних экскрементов, обнаруженных в Иерусалиме при раскопках туалета VII века до нашей эры. Выяснилось, что богатые домовладельцы страдали как минимум от четырех паразитов — аскариды, власоглава, бычьего или свиного цепня, остриц. Результаты анализа были опубликованы в International Journal of Paleopathology.

Исследовательница отметила, что яйца аскарид и власоглавов говорят о недоедании и задержке роста в детском возрасте. Оба вида передаются фекально-оральным путем и распространяются в плохих санитарных условиях, а также при использовании человеческих отходов в виде удобрения.

Свиной и бычий цепни попадают в организм через сырое мясо, острицы — воздушно-капельным путем или через грязные после туалета руки.

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Комментарии (3)

aprahka
"Острица": сказал Кустурица.
тов
И таки как 'свиной' цепень мог попасть в кошерную еду?
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