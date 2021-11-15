Суд в Петербурге огласил приговор по делу о гибели арестанта от кипятильника

В марте в «Крестах» произошёл конфликт между сокамерниками. В результате драки погиб 38-летний мужчина, который попал в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение было предъявлено 34-летнему сокамернику.



Из материалов дела следовало, что Иван Соловьев вечером 19 марта напал на соседа и нанёс ему не менее 17 ударов по телу и голове фрагментом кипятильника, а затем добил руками и ногами.



Соловьев вину признал частично, заявил, что убивать сокамерника не планировал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. В сумме со старым приговором получилось 11 лет в колонии строгого режима.

