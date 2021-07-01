В Крестах арестант получил 17 ударов кипятильником и умер. Его сокамерник готовится к суду

В Колпинский райсуд Петербурга поступило уголовное дело о гибели арестанта, который получил несовместимые с жизнью травмы в камере следственного изолятора «Кресты». Об этом 1 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Как писала «Фонтанка», в марте в СИЗО-1 произошёл конфликт между сокамерниками. 38-летний мужчина, который попал в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью, не выжил.



Следственный комитет квалифицировал случившееся как убийство, обвинение предъявили на тот момент 34-летнему сокамернику погибшего.

