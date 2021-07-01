В Крестах арестант получил 17 ударов кипятильником и умер. Его сокамерник готовится к суду

В Колпинский райсуд Петербурга поступило уголовное дело о гибели арестанта, который получил несовместимые с жизнью травмы в камере следственного изолятора «Кресты». Об этом 1 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Как писала «Фонтанка», в марте в СИЗО-1 произошёл конфликт между сокамерниками. 38-летний мужчина, который попал в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью, не выжил.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как убийство, обвинение предъявили на тот момент 34-летнему сокамернику погибшего.
Из материалов дела следует, что Иван Соловьев вечером 19 марта напал на соседа и нанёс ему не менее 17 ударов по телу и голове фрагментом кипятильника, а также не менее восьми раз ударил противника руками и ногами.
«Колпинскому районному суду предстоит разобраться в причинах конфликта и установить, виновен ли Соловьев в умышленном причинении смерти», — сообщает пресс-служба.
Дело зарегистрировано накануне. Согласно картотеке, Соловьёв в октябре 2020 года был приговорён за особо крупный разбой, приговор обжалует.