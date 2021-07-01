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В Крестах арестант получил 17 ударов кипятильником и умер. Его сокамерник готовится к суду

Дело об убийстве кипятильником в изоляторе «Кресты» в Петербурге дошло до суда

В Колпинский райсуд Петербурга поступило уголовное дело о гибели арестанта, который получил несовместимые с жизнью травмы в камере следственного изолятора «Кресты». Об этом 1 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как писала «Фонтанка», в марте в СИЗО-1 произошёл конфликт между сокамерниками. 38-летний мужчина, который попал в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью, не выжил.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как убийство, обвинение предъявили на тот момент 34-летнему сокамернику погибшего.

Из материалов дела следует, что Иван Соловьев вечером 19 марта напал на соседа и нанёс ему не менее 17 ударов по телу и голове фрагментом кипятильника, а также не менее восьми раз ударил противника руками и ногами.

«Колпинскому районному суду предстоит разобраться в причинах конфликта и установить, виновен ли Соловьев в умышленном причинении смерти», — сообщает пресс-служба.

Дело зарегистрировано накануне. Согласно картотеке, Соловьёв в октябре 2020 года был приговорён за особо крупный разбой, приговор обжалует.

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Комментарии (4)

здрасьте
чудеса зверства - ужас, и таких сажают к людям. Где разум?
Abu-Denis
попал в изолятор за причинение тяжкого вреда здоровью

Кто с чем в Кресты придет, от того и погибнет...
А если серьезно, то даже за смерть изобретателя Валерия Пшеничного никто из тюремщиков не ответил. Будучи посажен по сомнительному, но дорогому экономическому делу, инженер "сам себя" насиловал, пытал током и удушил. Кто уж тут будет возбуждаться за безвестного хулигана, когда с именитыми людьми в изоляторах такие чудеса происходят.
hal9000
Сокамерник наверно ему "покушать принес"..
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