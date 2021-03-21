В камере «Крестов» обвиняемого закололи самодельным оружием. Возбуждено дело об убийстве

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 21 марта, уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении 34-летнего осуждённого за разбой. Его приговор ещё не вступил в законную силу, мужчина содержится в «Крестах». Согласно материалам дела, накануне он разругался со своим 38-летним соседом по камере и нанёс ему «множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом».

38-летний мужчина попал в изолятор по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом по неосторожности. От полученных травм он скончался.