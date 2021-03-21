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В камере «Крестов» обвиняемого закололи самодельным оружием. Возбуждено дело об убийстве

Несовместимые с жизнью травмы получил арестант, который содержался в петербургском следственном изоляторе «Кресты». По версии следствия, на мужчину с заточкой напал сокамерник.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 21 марта, уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении 34-летнего осуждённого за разбой. Его приговор ещё не вступил в законную силу, мужчина содержится в «Крестах». Согласно материалам дела, накануне он разругался со своим 38-летним соседом по камере и нанёс ему «множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом».

38-летний мужчина попал в изолятор по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом по неосторожности. От полученных травм он скончался.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.

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Комментарии (11)

Владислав М
Почему охрана "Крестов" прозевала изготовление оружия заключёнными?
265040381
Насчет меры пресечения сидящему уже в сизо поржал от души. Вообще смешная история , разбойник убийцу замочил .... Вы лучше подумайте насчет меры пресечения начальнику сизо за плохой шмон.
260581461
А ты говоришь мобильники у сидельцев. Давно пора отбросы общества полностью перевести на пластиковую посуду и еду руками. Явно ложкой замочил, других предметов там нет.
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