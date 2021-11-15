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В Петербурге на фоне коронавируса тысячи родителей забрали детей учиться дома

Неделя учебы после нерабочих дней не отправила на дистант ни одного нового класса, сократилось и число закрытых групп в детских садах. Зато уверенно растет число учащихся на смешанном обучении, сообщили в комитете по образованию.

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Как рассказали в ведомстве, по данным на 15 ноября, 100 % классов в петербургских школах продолжают обучение в очном формате. Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет. Число закрытых из-за распространения ОРВИ и коронавируса групп в детсадах сократилось с 29 групп в 20 детских садах до 21 и 16 соответственно.

А вот количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), выросло — с 1 215 до 2 105 за неделю.

Как писала «Фонтанка», перед двухнедельными осенними каникулами в Петербурге дистанционно учились 172 класса в 64 школах. Из-за карантина были закрыты 27 групп в 18 детских садах.

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Комментарии (5)

zonnek
Да далеко не только из-за ковидки. Качество образования на столько упало и школа на столько себя дискредитировала, что отправлять туда ребенка практически потеряло смысл, иногда даже во вред! Только лишние нервы и пустые расходы.
Флуктуация
Нормальные родители. Нечего таскать детей во тьме и срани в этот ад совковый
Marflove
Честное слово мне кажется никогда так не было, весь класс наш и параллельные в полном составе учатся. Так же в спортшколе все в составе. Раньше помню постоянно на карантин уходили по пол класса болели, так что не надо пожалуйста цифр мы все прекрасно видим сами
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