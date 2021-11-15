Как рассказали в ведомстве, по данным на 15 ноября,
А вот количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), выросло — с
Как писала «Фонтанка», перед двухнедельными осенними каникулами в Петербурге дистанционно учились 172 класса в 64 школах. Из-за карантина были закрыты 27 групп в 18 детских садах.
В Петербурге на фоне коронавируса тысячи родителей забрали детей учиться дома
Неделя учебы после нерабочих дней не отправила на дистант ни одного нового класса, сократилось и число закрытых групп в детских садах. Зато уверенно растет число учащихся на смешанном обучении, сообщили в комитете по образованию.
Как рассказали в ведомстве, по данным на 15 ноября,