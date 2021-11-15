Глава Минздрава рассказал о разработке нового препарата для больных COVID-19

Разработка отечественного лекарственного препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции COVID-19 на начальном этапе, находится на завершающей стадии. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 15 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от коронавируса. — Прим. ред.), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — отметил Мурашко, уточнив, что расскажет, о каком именно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир».