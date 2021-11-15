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Глава Минздрава рассказал о разработке нового препарата для больных COVID-19

Разработка российского препарата от коронавируса находится на завершающей стадии, сообщил Михаил Мурашко

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Разработка отечественного лекарственного препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции COVID-19 на начальном этапе, находится на завершающей стадии. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 15 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от коронавируса. — Прим. ред.), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — отметил Мурашко, уточнив, что расскажет, о каком именно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир».

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Комментарии (6)

graail
Нормалек. А чем все эти 2 года лечили. Вакцинируют не известно чем. Лечат чем попало. А потом удивляются - откуда высокая смертность..............
orlovandrei1986
у нас кое-что есть, только мы вам не покажем и не расскажем... о чём вообще эта псевдо-новость? Вот у Файзера есть, и выпустят они скорее всего раньше всех, остальные будут тупо Ctrl+С и Ctrl+V делать....
VKuser199962806
Фантазеры уже за пару месяцев лекарства изобретают, испытывают и будут назначать миллионам людей
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