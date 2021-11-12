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В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир»

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Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир» прошел регистрацию. До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщило ТАСС 12 ноября, ссылаясь на пресс-службу разработчика.

Как отметили в ГК «Промомед», таким способом компания ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются и в ближайшее время начнут применяться лекарства от коронавируса.

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Комментарии (3)

266621859
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прихо.дится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Mimic
Это японская штука, от которой японцы отказались из-за сомнительной эффективности и тератогенных и эмбриотоксических эффектов, и так бесплатно выпустили в мир? Это и стало "первым отечественным препаратом"?
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