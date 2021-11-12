В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир»

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир» прошел регистрацию. До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары.



«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщило ТАСС 12 ноября, ссылаясь на пресс-службу разработчика.



Как отметили в ГК «Промомед», таким способом компания ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

