Гололедицу обеспечит один циклон, а потепление — другой. Но радоваться не стоит

Как сообщает 14 ноября центр «Фобос», заморозки, местами до минус 5 градусов, ударят в Центральной России в результате полярного вторжения в тыловой части циклона. Итог — гололедица.
«Толщина корки льда составит в Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской, Саратовской областях — 0,5–1 мм; а на Вологодчине, в Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Мордовии и Чувашии гололедица, то есть замерзшая на подстилающей поверхности вода из-за понижения температуры до нуля и менее, может быть толщиной до 1–2 мм», — объясняют синоптики.
Новая рабочая неделя начнётся на Северо-Западе с похолодания. В полуденные часы ожидается минус 2 — плюс 3 градуса. А со вторника на погоду начнёт влиять новый циклон. Он принесёт ненастье, а вместе с ним и согретый Гольфстримом воздух. Из-за этого температура вырастет, как уже сообщалось, до 1–6 градусов.