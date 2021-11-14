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Гололедицу обеспечит один циклон, а потепление — другой. Но радоваться не стоит

Потепление в Петербурге будет сопровождать ненастье

Гололедица ожидается в ночь на понедельник не только в Ленинградской области, но и в соседних регионах.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает 14 ноября центр «Фобос», заморозки, местами до минус 5 градусов, ударят в Центральной России в результате полярного вторжения в тыловой части циклона. Итог — гололедица.

«Толщина корки льда составит в Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской, Саратовской областях — 0,5–1 мм; а на Вологодчине, в Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Мордовии и Чувашии гололедица, то есть замерзшая на подстилающей поверхности вода из-за понижения температуры до нуля и менее, может быть толщиной до 1–2 мм», — объясняют синоптики.

Новая рабочая неделя начнётся на Северо-Западе с похолодания. В полуденные часы ожидается минус 2 — плюс 3 градуса. А со вторника на погоду начнёт влиять новый циклон. Он принесёт ненастье, а вместе с ним и согретый Гольфстримом воздух. Из-за этого температура вырастет, как уже сообщалось, до 1–6 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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