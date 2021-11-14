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В ещё одной заброшке — крупный пожар. Улицу Бабушкина пришлось перекрыть

Пустой дом на Бабушкина тушили почти 1,5 часа

Второй раз за день 14 ноября в Петербурга из-за пожара в заброшенном здании перекрывают движение.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, в 19:04 поступил вызов на улицу Бабушкина, 133. Огонь охватил 40 квадратных метров на третьем этаже в капитально ремонтируемом, ранее горевшем здании. Четыре пожарных расчёта (17 человек) локализовали возгорание в 20:26.

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Движение некоторое время было перекрыто, к 20:30 его восстановили, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Заброшка за Бабушкина горит не первый раз. Как и дом Басевича, из-за крупного пожара в котором утром было не проехать по Большой Пушкарской улице.

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Комментарии (6)

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Это у нас так чиновники работают
Аппаратчик мокрой классификации
"в капитально-ремонтируемом, ранее горевшем здании" - что может спасти фонд капремонта от ревизии? :)))
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