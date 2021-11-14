Истребители Checkmate начали собирать, серийное производство ожидается через 5 лет

На заводе в Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству первых опытных образцов истребителя Су-75, который для западных покупателей получил наименование Checkmate («Шах и мат»). Об этом сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь, передает 14 ноября ТАСС. Серийное производство новейшего истребителя планируется запустить в 2026 году.



Новейший истребитель Checkmate стал главной новостью авиасалона МАКС в июле этого года. При заявленной стоимости в 20–30 млн долларов цена летного часа у Checkmate впятеро меньшей, чем у американского конкурента F-35.

