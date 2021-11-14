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Истребители Checkmate начали собирать, серийное производство ожидается через 5 лет

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На заводе в Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству первых опытных образцов истребителя Су-75, который для западных покупателей получил наименование Checkmate («Шах и мат»). Об этом сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь, передает 14 ноября ТАСС. Серийное производство новейшего истребителя планируется запустить в 2026 году.

Новейший истребитель Checkmate стал главной новостью авиасалона МАКС в июле этого года. При заявленной стоимости в 20–30 млн долларов цена летного часа у Checkmate впятеро меньшей, чем у американского конкурента F-35.

После запуска в серийное производство российской новинке предстоит бороться за внимание зарубежных покупателей не только с «американцем», но и с целым рядом европейских разработок и с новейшим китайским истребителем J-20.

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Комментарии (20)

Memory17
Для реальной защиты русских сегодня надо вкладывать деньги в развитие здравоохранения, а не в истребители.
Помню, как в начале эпидемии, военные поехали в Италию защищать граждан НАТО, а в Смоленске и Оренбурге в это время загибались наши граждане в красных зонах, вот и всё, что надо знать про «нашу» армию.
Steelpain
Лайнеры удобней сбивать будет.
piterez
Начали собирать с хвоста, в хвосте меньше мозгов, но больше костей....
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