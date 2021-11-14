«Медаль деревянная, но попрочнее благородных металлов». Петербурженка финишировала четвертой в одиночной парусной гонке через Атлантику

«15 дней 05 часов 41 минута и 55 секунд. Пятая на трансатлантическом этапе и четвертая в Mini Transat! — говорится в сообщении. — Всё позади, Атлантика пройдена от и до. Четвертое место. Как с иронией говорят сами спортсмены, деревянная медаль! Однако дерево для этой медали четыре года вымачивалось в соленых океанских водах и до кровяных мозолей шлифовалось руками Ирины в многочисленных гонках. Это дерево попрочнее многих благородных металлов будет».

Петербурженка Ирина Грачева, первая женщина, принявшая участие в одиночной парусной гонке через Атлантику «Мини Трансат», финишировала четвертой. Об этом сообщается 14 ноября в официальной группе спортсменки «ВКонтакте».

Абсолютным победителем второго трансатлантического этапа гонки и общего зачета «Мини Трансат-2021» стал Пьер Ле Рой. Он финишировал в Сен-Франсуа на Гваделупе с отрывом больше ста миль от идущего вторым Фабио Муццолини. Ирина Грачева сражалась за третье место сразу с двумя соперниками: Танги Буруллеком и Себастьяном Пебелье. Мужчины находились в подветренной позиции и шли с большей скоростью, в итоге третье место досталось Буруллеку.



Интервью с мастером спорта России Ириной Грачевой и ее рассказ о том, что чувствует человек, в одиночку пересекающий Атлантику на маленькой яхте, читайте на «Фонтанке».

