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Пируэт «Мерседеса» на Большевиков и мощный удар задом попали на видео

Автомобиль в заносе пробил ограждение на проспекте Большевиков

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Авария, больше характерная для зимы, попала на видео в Невском районе Петербурга.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 14 ноября у перекрёстка проспекта Большевиков и улицы Подвойского «Мерседес» снёс часть ограждения. Запись видеорегистратора показывает, как машина двигалась в правой полосе, а потом её занесло, она сделала пируэт и задней частью врезалась в забор.

На место прибыла карета скорой помощи. Затем автомобиль эвакуировали.

Сегодня на трассе «Сортавала» два человека пострадали в ДТП: грузовик так же, как этот «Мереседес», развернуло на дороге, и в него врезался легковой автомобиль. В соцсетях писали, что утром на дороге было скользко. ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о том, что в регионе в ближайшие дни возможна гололедица.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

260569221
Бнв- диагноз, мерцендес- болезнь
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