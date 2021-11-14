Пируэт «Мерседеса» на Большевиков и мощный удар задом попали на видео

Авария, больше характерная для зимы, попала на видео в Невском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 14 ноября у перекрёстка проспекта Большевиков и улицы Подвойского «Мерседес» снёс часть ограждения. Запись видеорегистратора показывает, как машина двигалась в правой полосе, а потом её занесло, она сделала пируэт и задней частью врезалась в забор.
На место прибыла карета скорой помощи. Затем автомобиль эвакуировали.
Сегодня на трассе «Сортавала» два человека пострадали в ДТП: грузовик так же, как этот «Мереседес», развернуло на дороге, и в него врезался легковой автомобиль. В соцсетях писали, что утром на дороге было скользко. ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о том, что в регионе в ближайшие дни возможна гололедица.