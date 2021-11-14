На «Сортавале» сложило грузовик, под него въехал «Форд». Среди пострадавших называют беременную женщину

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11:50 на 100-м километре автодороги «Сортавала», около посёлка Плодовое, столкнулись грузовой и легковой автомобили. В легковушке пострадали двое. Движение не перекрывалось.
Фотографии с места аварии публикуют в соцсетях. Грузовик с прицепом завернуло, он почти полностью перегородил проезжую часть, и под него въехал «Форд» с карельскими номерами. В группе «Сосново Live» «ВКонтакте» пишут: «Последствия гололеда. <...> Девушка на 8 месяце. Увезли в Выборг. У мужа ребра сломаны».
В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» тоже обсуждают погодные условия. «Гололёд был дикий в этом месте, я с работы ехал в это время там, меня даже на зимней резине носило при торможении и перестроении, — рассказывает Олег. — Гололед был именно утром, днем уже его нет по понятным причинам». Действительно, автомобилисты, ехавшие там позже, говорят, что дорога сухая.
Напомним, в ближайшие дни в Ленобласти ожидается гололедица.