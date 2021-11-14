Снежные барсы в американском зоопарке заболели коронавирусом и умерли

Три снежных барса Ранни, Эверест и Макалу погибли от последствий ковида в Детском зоопарке Линкольна в штате Небраска, США.



«Три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19», — сообщил зоопарк в Facebook 13 ноября. «Эта утрата разрывает сердце», — отметили в зоопарке.



Там же коронавирусом заразились суматранские тигры Аксель и Кумар. Но они, в отличие от барсов, выздоровели.



В России и Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась. Выросло только число смертей в Петербурге.