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Снежные барсы в американском зоопарке заболели коронавирусом и умерли

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Три снежных барса Ранни, Эверест и Макалу погибли от последствий ковида в Детском зоопарке Линкольна в штате Небраска, США.

«Три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19», — сообщил зоопарк в Facebook 13 ноября. «Эта утрата разрывает сердце», — отметили в зоопарке.

Там же коронавирусом заразились суматранские тигры Аксель и Кумар. Но они, в отличие от барсов, выздоровели.

В России и Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась. Выросло только число смертей в Петербурге.

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Комментарии (8)

Роберто
Я крайне удивлён! Как наши правоохранительные органы ещё не вешают на коронавирус все свои висяки?!? Найден труп с ножом в спине в лесу…херня, умер от коронавируса, а нож с дерева упал.
маняша
У кошачьих свой коронавирус. И болеют они им уже десятилетия, а может, и больше.. Тогда еще никто не предполагал, что может появиться и человеческий.
266342235
Зоопарки в США активно вацинируют животных.

В первую очередь колят приматов и кошачих.

Нью-Йорк и Северная Каролина
https://spectrumlocalnews.com/nc/charlotte/news/2021/11/01/nc-zoo-animals-get-covid-19-vaccination

Милуокки
https://www.tmj4.com/news/coronavirus/animals-at-milwaukee-co-zoo-will-receive-covid-19-vaccine-next-week

Даллас также нацелился на кошек и высших приматов. Три жирафа недавно скончались (но их, конечно же, не кололи)
https://thecovidworld.com/three-giraffes-have-died-at-the-dallas-zoo-in-the-last-month-is-the-covid-19-vaccine-responsible/
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